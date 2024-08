Roma, uomo travolto e ucciso da un'auto guidata da una 25enne

E' successo all’altezza di Viale Giovanni Battista Valente. Alla guida dell’auto che ha investito un 44enne e che percorreva via Prenestina in direzione di Viale Palmiro Togliatti, c’era una donna italiana di 25 anni, fermatasi a prestare soccorso dopo l’impatto e trasportata in seguito presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito

Un uomo di 44 anni ha perso la vita ieri sera a Roma dopo esser stato travolto da un'Audi, mentre stava percorrendo un tratto di via Prenestina. Il grave incidente stradale è avvenuto, in particolare, all’altezza di Viale Giovanni Battista Valente. Sul luogo della tragedia sono intervenute diverse pattuglie della polizia di Roma capitale.

Una 25enne alla guida

Alla guida dell’auto che ha investito l’uomo e che percorreva via Prenestina in direzione di Viale Palmiro Togliatti, c’era una donna italiana di 25 anni, fermatasi a prestare soccorso dopo l’impatto e trasportata in seguito presso il Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro da parte degli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale, mentre sono scattate le indagini del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.