Siena, omicidio Yuleisy Manyoma, mercoledì udienza convalida compagno

Il 26enne colombiano è indagato per detenzione illegale di arma da fuoco e maltrattamenti. Disposta la perizia balistica per capire come il colpo abbia raggiunto la donna

Programmata per mercoledì mattina intorno alle 10 l'udienza di convalida d'arresto di Fernando Porras Baloy, il 26enne colombiano indagato per detenzione illegale di arma da fuoco nell'indagine per omicidio doloso aggravato della procura di Siena dopo la morte della compagna, la 33enne Yuleisy Ana Manyoma Casanova, anche lei colombiana e residente in Italia. La donna è morta lo scorso sabato 10 agosto dopo essere stata raggiunta alla testa da un colpo di fucile calibro 16. Secondo quanto apprezzo, il ragazzo è indagato anche per maltrattamenti.