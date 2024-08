"Fa male, basta": in un nastro del 1983 la voce di Emanuela Orlandi

La famiglia non ha dubbi, è della ragazza scomparsa 41 anni fa la voce registrata sul lato B di un nastro che il 17 luglio del 1983 era stato spedito all’Agenzia Ansa. A pubblicarne parte dei contenuti è Il Fatto Quotidiano, che li ha ricevuti in esclusiva dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi

“Fa male, basta, mi sento male”. E poi, ancora “Dio, perché?”. Sarebbe di Emanuela Orlandi la voce registrata sul lato B di un nastro che il 17 luglio del 1983, a meno di un mese dalla scomparsa della ragazza, era stato spedito all’Agenzia Ansa. A pubblicarne parte dei contenuti è FqMagazine, dopo che gli stessi sono stati concessi in esclusiva dal fratello, Pietro Orlandi, da decenni ormai impegnato per tentare di far luce sulla misteriosa scomparsa della ragazza. Ad ascoltare quella voce era stata fino ad oggi solo la famiglia Orlandi, con il papà di Emanuela che ha sempre sostenuto di riconoscere proprio in quel nastro la voce di sua figlia, soprattutto in uno specifico passaggio, in cui si sente dire: “Per favore, mi lasci dormire adesso?”.