Bolzano, 16enne sequestrata per 24 ore: drogata e violentata

Raggirata, stordita, sequestrata e poi abusata per 24 ore. È quanto successo a una 16enne di Bolzano, che ha denunciato la violenza alla polizia riuscendo a far arrestare un uomo di 37 anni accusato ora di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti a minori.

Disposta misura cautelare in carcere

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, Emilio Schönsberg, su richiesta del pm, Igor Secco, ha disposto per il 37enne la misura cautelare in carcere. Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, sono stati sequestrati materiale informatico, che verrà esaminato nel dettaglio, oltre a medicinali che potrebbero essere stati utilizzati per limitare le capacità della giovane.