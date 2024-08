Alba Adriatica, fulmine sulla spiaggia: muore Pamela Di Lorenzo

La donna aveva avuto un arresto cardiaco in seguito alla scarica. Trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo, è stata per giorni in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva fino all'aggravamento delle sue condizioni e il decesso

L’accaduto

Il fulmine aveva provocato alla donna un arresto cardiaco, mentre erano rimaste ferite in maniera più lieve un'amica e una turista francese che si trovavano vicine a lei. Dopo i tentativi dei primissimi soccorritori di praticarle il massaggio cardiaco, la donna era stata rianimata con il defibrillatore in dotazione della prima ambulanza giunta sul posto. Trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo, è stata per giorni in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva fino all'aggravamento delle sue condizioni. La donna, molto conosciuta ad Alba Adriatica e nel circondario, viveva non lontano dal luogo della tragedia con il marito e il figlio minorenne e lavorava in un bar dello stesso quartiere.