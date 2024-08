Giornata Internazionale della Gioventù, quando e perché si celebra

Proposta nel 1991 da un gruppo di giovani riunitosi a Vienna per la prima sessione del Forum Mondiale della Gioventù del sistema delle Nazioni Unite, la ricorrenza, che nel 2023 ha visto protagonista la sostenibilità grazie al tema “Competenze verdi per i giovani: verso un mondo sostenibile”, l'edizione 2024 ruota attorno alla digitalizzazione e allo sviluppo sostenibile. Come si legge sul sito dell'Onu , i giovani possono rappresentare “una forza positiva per lo sviluppo mondiale se dotati delle conoscenze e delle opportunità di cui hanno bisogno per prosperare”. Entro il 2030, la data obiettivo per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, “si prevede che il numero dei giovani sia aumentato del 7%, raggiungendo quasi 1,3 miliardi. Come sottolinea l'Organizzazione delle Nazioni Unite, oggi ci sono “1,2 miliardi di giovani tra i 15 e i 24 anni, che rappresentano il 16% della popolazione mondiale”.

Il tema 2024 della Giornata

Come si legge nel programma dell'International Youth Day 2024, “tecnologie come dispositivi mobili, piattaforme, servizi digitali e innovazioni emergenti sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati nell'Agenda 2030”. In questo senso, “i dati generati da ogni interazione digitale supportano il processo decisionale basato su prove concrete – si legge ancora nel programma - Con un impatto profondo su tutte le dimensioni economiche, sociali e ambientali, le tecnologie digitali e i dati contribuiscono ad almeno il 70% dei 169 obiettivi degli SDG, riducendo potenzialmente il costo del raggiungimento di questi obiettivi fino a 55 trilioni di dollari”. Qui entrano in gioco le nuove generazioni che, come sottolinea l'Onu, “sono in prima linea nell'adozione e nell'innovazione del digitale”. “Migliorare l’inclusione digitale è essenziale, poiché i giovani, come “nativi digitali”, utilizzano la tecnologia per guidare il cambiamento e creare soluzioni innovative. Con l’avvicinarsi della scadenza del 2030 per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il ruolo dei giovani nell’innovazione digitale è essenziale per affrontare le questioni globali”.