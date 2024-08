Introduzione

Sarà un fine settimana rovente su gran parte del nostro Paese. Il ministero della Salute ha emesso un bollettino allarmante: per la giornata di oggi - sabato 10 agosto - nove città sono contrassegnate dal bollino rosso, ovvero l’allerta di livello 3, la più elevata, che indica "condizioni di emergenza" con potenziali effetti negativi non solo su anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche, ma anche sulla popolazione sana e attiva. E per domenica le previsioni non sono più incoraggianti.