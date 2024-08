Sardegna, operaio muore folgorato in una cabina elettrica

Un operaio di 24 anni è morto folgorato oggi a Girasole (Ogliastra) mentre lavorava in una cabina dell’Enel. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Gabriele Piroddi, originario di Perdasdefogu, è la nona vittima di un infortunio sul lavoro in Sardegna dall’inizio dell’anno. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

La Cgil: "Strage deve essere fermata"

“Oggi si registra l’ennesima vittima di una strage che deve essere fermata”, interviene il segretario della Cgil Sardegna, Fausto Durante. “Vogliamo una vera patente a punti in grado di mettere fuori gioco le imprese sleali che risparmiano sulla sicurezza, l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro, la costituzione della Procura nazionale per i morti sul lavoro, un piano straordinario di assunzioni di personale per le attività di prevenzione, controllo, repressione. Il mondo del lavoro non può più aspettare”. ”Apprendiamo di una nuova morte bianca. Un operaio folgorato in Ogliastra. Esprimo tutto il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia”, afferma l’assessore all’Industria, Emanuele Cani, anche a nome della Giunta regionale. “Ancora una volta, è necessario ribadire l'importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro”.