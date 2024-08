Lutto in casa Gucci: è morta la manager Laura Manni

Lutto nel mondo Gucci: è scomparsa Laura Manni, responsabile del team e-commerce del celebre brand di moda, dove ha lavorato per 20 anni. La manager, 55 anni, originaria di Livorno, è deceduta ieri dopo una lunga malattia nella sua casa di Scandicci. Da sempre Manni era considerata un punto di riferimento della storica maison del lusso, dove lavorava con passione e dedizione. Nel corso della sua carriera aveva viaggiato molto per impegni di lavoro, trasferendosi anche a New York per un periodo. Dalla fine degli anni '90 era invece rientrata stabilmente in Toscana, terra a cui era molto legata, e viveva a Scandicci con il marito e i due figli. I funerali si svolgeranno oggi a Livorno.