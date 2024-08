Introduzione

Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza in Europa, ha utilizzato i dati rilevati da Google Maps a luglio 2024 per stilare la classifica delle top 50 spiagge del Paese per recensioni: a dominare è la Sardegna, che occupa le prime 12 posizioni, mentre la prima delle altre è la spiaggia della Rotonda, in Calabria. La Puglia ne porta ben quattro nelle prime 50, seguita da Liguria e Toscana, entrambe a quota due, e da Marche, Calabria e Abruzzo, ferme a una ciascuna.

Nella top ten “made in Sardegna”, a dominare è la spiaggia di Scivu, uno dei tratti più incantevoli della Costa Verde, nel territorio di Arbus, centro del Medio Campidano. In seconda posizione la spiaggia di Is Arutas, nella Penisola del Sinis, famosa per la sabbia costituita da piccoli granelli di quarzo. Medaglia di bronzo, invece, per la spiaggia di Porto Giunco, situata vicino a Villasimius e caratterizzata da una lunga distesa di sabbia bianca e un mare turchese.