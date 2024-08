Morte di Alex Marangon, nuovo appello dei genitori: "Chi sa parli"

L'ipotesi dell'incidente resta al vaglio degli inquirenti

I dubbi dei familiari di Marangon sulla sua tragica fine non si sono mai dissipati. Nessuno dei presenti quella notte nell’abbazia di Vidor, infatti, avrebbe fornito una versione capace di rimettere a posto tutti i tasselli di una vicenda ancora poco chiara, né di darne di nuovi per provare a riavvolgere il nastro della storia e arrivare alla verità sul decesso del 25enne. Il padre e la madre di Alex Marangon credono che tra i partecipanti al rito sciamanico, dopo la scomparsa del figlio, si sia creata una sorta di “alleanza” per tacere e non svelare la reale entità di quanto accaduto. Un “patto di silenzio”, per paura o per proteggere i presunti responsabili della morte del ragazzo, che ancora oggi impedirebbe di risolvere il giallo. I genitori non credono all’incidente, tra le ipotesi comunque al vaglio nell’inchiesta aperta a carico di ignoti.