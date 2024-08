Etna, eruzione tra disagi e voli ridotti

In attività da stanotte il cratere Voragine dell'Etna, a una quota di 2.800-2,900 metri sul livello del mare, come segnalato dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo. Al tremore vulcanico, in progressivo aumento nelle ultime ore, si e' aggiunta un fontana di lava, con una nube vulcanica diretta verso est-sudest. L'unita di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 dell'aeroporto di Catania, come comunica la societa' di gestione Sac, e la riduzione degli arrivi a sei voli l'ora. I passeggeri sono invitati a verificare con la compagnia aerea lo stato delproprio volo.