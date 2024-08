Introduzione

Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di oggi, sabato 3 agosto. Bollino rosso invece per domenica 4 agosto. Spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna a Nord e verso i confini di Stato.

Per favorire la circolazione, fino al 3 settembre sono stati sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Divieto di transito per i mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.