Brugnaro su Inchiesta Venezia: "Non mi dimetto"

"Non ho fatto nulla né per i Pili, né per la Reyer. Ci ho messo tutto me stesso in questo incarico e sono qui presente per una precisa scelta politica. Sento il dovere di rimanere in carica”. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è intervenuto al Consiglio comunale straordinario a Mestre per chiarire la sua posizione nell'inchiesta che lo vede indagato per corruzione con alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Brugnaro durante il consiglio ha letto una dichiarazione in risposta alle interrogazioni delle opposizioni che chiedono le sue dimissioni. Fuori, una folla di oppositori commentava le dichiarazioni del sindaco seguendo i lavori dal maxischermo. "Brugnaro dimettiti", è stato chiesto dalla platea al primo cittadino.