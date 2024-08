Palermo, bambino di 3 anni morto annegato in piscina

La tragedia a Palermo

Al momento dell'incidente, i genitori del piccolo erano in casa e stavano riposando. Il bambino è uscito da solo in giardino ed è caduto in piscina. Dopo essersi accorto dell'assenza del figlio, il padre l'ha cercato ovunque per poi trovarlo senza vita nella piscina di casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con alcune ambulanze, con a bordo il medico rianimatore. Per il piccolo però non c'è stato nulla da fare.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato San Lorenzo. Davanti alla casa del la famiglia del piccolo, nella borgata marinara di Sferracavallo, particolarmente frequentata d'estate, sono presenti amici e conoscenti.