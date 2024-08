Cermenate, morto il bambino di 4 anni caduto in piscina nel Comasco

Il piccolo era stato recuperato dai bagnini del centro sportivo in stato di incoscienza e immediatamente trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva

Un bambino di quattro anni è morto dopo essere caduto in una piscina pubblica a Cermenate, in provincia di Como. Dopo l'incidente, avvenuto domenica 28 luglio, il piccolo era stato recuperato dai bagnini del centro sportivo in stato di incoscienza e immediatamente trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo, dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva.