Imola, bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel

Tragedia ad Imola dove, questo pomeriggio, una bambina di cinque anni è morta annegata nella piscina dell'hotel Molino Rosso. La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, secondo quanto emerso era in piscina con la madre. La bambina è stata immediatamente soccorsa dal bagnino che stava svolgendo il servizio di salvataggio in piscina. Viste le sue gravissime condizioni è stata trasportata con l'elicottero di soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna dove, in serata, è stata dichiarata morta. I carabinieri sono al lavoro per far luce sulla vicenda, ascoltando alcuni testimoni.