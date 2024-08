Milano, furgone travolge pedoni in centro città: un morto e tre feriti

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30. Un furgoncino ha travolto quattro pedoni che si trovavano sul marciapiede all'angolo tra piazza Giovine Italia e via Boccaccio. La vittima è un uomo di 49 anni. Il conducente del mezzo, di 55 anni, è risultato positivo al test preliminare per l'alcol effettuato sul posto

Un morto e tre feriti. È il bilancio del grave incidente avvenuto intorno alle 16.30 in centro a Milano, dove un furgoncino ha travolto quattro pedoni che si trovavano sul marciapiede all'angolo tra piazza Giovine Italia e via Boccaccio. La vittima è un uomo di 49 anni, deceduto poco dopo essere arrivato all'ospedale Niguarda. Gli altri feriti sono una ragazza di 21 anni tedesca che presenta traumi alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Più lievi altri due uomini di 50 e 21 anni. I rilievi sono affidati alla polizia locale.