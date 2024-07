Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 luglio: la rassegna stampa

1/14

"Raid in Libano, alta tensione" è l'apertura di questa mattina del Corriere della Sera che racconta la strage di bambini nel Golan. "Israele, si teme un'escalation. Piano per proteggere la missione italiana". Fotonotizia centrale dedicata all'Oro conquistato dal nuotatore Nicolò Martinenghi ai Giochi Olimpici di Parigi: "Martinenghi, una rana tutta d'oro". Spazio anche alla cronaca e alle discusse intercettazioni tra Filippo Turetta, femminicida di Giulia Ceccettin, e il padre in carcere: "Mi vergogno, ma temevo per Filippo"