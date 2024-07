Morìa di pesci per il caldo a Orbetello. Regione valuta stato calamità

Le temperature di questi giorni stanno causando la morte anche dei granchi blu, che non riescono a sopravvivere alla combinazione di alte temperature delle acque e scarsa ossigenazione. Problemi in diverse regioni, da Nord a Sud: ecco la situazione

Il caldo intenso di questi giorni sta facendo morire non solo i pesci di laguna, stagni e laghi, ma anche i granchi blu nelle situazioni più estreme come ad Orbetello. In quella zona i crostacei - temuti come ‘killer’ delle vongole - non riescono a sopravvivere alla combinazione di alte temperature delle acque e scarsa ossigenazione. E in questa zona la situazione è grave, con decine di quintali di pesci che stanno morendo e mettendo a repentaglio non solo il settore ittico ma anche la stagione turistica: la Regione sta valutando lo stato di calamità.

A Goro in Emilia Romagna invece i granchi blu, non avendo più molto da mangiare, hanno fatto razzia delle alghe contribuendo in questo modo a tenere pulite le acque.

Insomma l’afa di questa estate sta stravolgendo anche i ritmi in acqua, come rilevato da Fedagripesca-Confcooperative che ha tracciato la mappa delle principali criticità per il settore da Nord a Sud.