Trentino, è Kj1 l'orsa catturata e munita di radiocollare

Gli spostamenti dell’orsa



In questo momento, l'orsa si è spostata leggermente ad ovest rispetto allo scorso 16 luglio, quando a Naroncolo (Dro) ha aggredito un turista che camminava lungo il sentiero 428, che da Dro porta a San Giovanni al Monte.

Nuova petizione per gli orsi: oltre 20mila firme



Intanto, sulla piattaforma Change.org, negli scorsi giorni è stata lanciata una nuova petizione per salvare gli orsi, in seguito alle ordinanze del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, per l'abbattimento dell'orso responsabile dell'aggressione dello scorso 16 luglio ai danni di un turista francese. Ordinanze entrambe sospese dal Tar dopo l'opposizione degli animalisti. La petizione ha già superato le 20mila sottoscrizioni. "Gli orsi nell'area del Trentino sono in pericolo costante a causa della politica attuale di abbattimento non necessario. Chiediamo al governo del Trentino di riconsiderare questa politica ed optare per soluzioni più sostenibili e rispettose della fauna selvatica", riporta il testo della petizione. Lo scorso anno altre petizioni sono state promosse, sempre sulla piattaforma Change.org, per salvare altri esemplari, tra cui una per l'esemplare Mj5 e una per l'orsa Jj4, responsabile dell'uccisione di Andrea Papi, il 6 aprile 2023.



