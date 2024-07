Nessuno dei detenuti è in gravi condizioni. La protesta è avvenuta la notte scorsa poco prima delle tre

Un gruppo di detenuti del carcere di Gorizia ha organizzato una rivolta appiccando il fuoco ai materassi all'interno delle loro celle. Una decina di persone, tra gli stessi detenuti e agenti della Polizia penitenziaria sono stati portati in ospedale per intossicazione da fumo. Nessuno di loro è in gravi condizioni. La protesta è avvenuta la notte scorsa poco prima delle tre.