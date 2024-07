Rapinata nel suo ambulatorio mentre era presente l'ultima paziente della giornata. Questa la brutta avventura della dottoressa di Medicina generale Beatrice Tagliavini, che opera da anni a San Giuliano Milanese. "Avevo la pistola puntata alla tempia e, via via, il malvivente premeva contro la mia testa sempre di più: ho pensato di morire", ha raccontato la vittima "Mi è sembrato un incubo - ha spiegato la dottoressa ricordando che i rapinatori erano due - Uno mi ha detto 'Ti ammazzo, ti ammazzo, sono armato, ti ammazzo'. Mi sono detta 'Mi ammazza'". I rapinatori hanno poi arraffato quanto potevano e sono fuggiti.

La dottoressa ha ricordato che quel giorno era a fine turno, nella sala d'attesa c'era ancora una paziente: "Avevo quasi finito - ha raccontato ancora -, la porta dell'ambulatorio era già chiusa. I rapinatori, in due, hanno suonato il campanello. La paziente ha aperto, è tornata da me e mi ha detto: 'Ci sono due tipi strani'. Mentre mi avvicinavo alla porta, uno ha alzato la mano con una pistola. Poi ha detto: 'La ammazzo, la ammazzo, sono armato, la ammazzo'. Mi sono detta: 'Mi ammazza'. Sono indietreggiata, lui mi ha spinta al mio tavolo e lì mi ha messo la pistola alla testa continuando a dirmi, costantemente urlando: 'Ti ammazzo'. Io sono stata muta"

"Erano a volto scoperto"

Tagliavini ha svelato di aver detto loro solo che non c'era nulla da prendere nell'ambulatorio, ma in quel momento il rapinatore che la minacciava direttamente e "ha compresso ancora di più la pistola alla testa". Quindi ho detto: meglio star zitti. Anche la paziente è stata zitta". Il bottino sono state "due borse dello studio, i gioielli che avevamo addosso, i nostri portafogli, documenti, ricettari, timbri e tutti i telefoni presenti. Poi si sono defilati in un secondo, a piedi". I rapinatori, ha aggiunto la dottoressa, erano a volto scoperto ma "non li avevo mai visti. Quello che mi ha puntato la pistola era nordafricano e parlava bene l'italiano mentre l'altro non l'ho visto bene".