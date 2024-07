Torre Annunziata, a volto coperto e armati nel lido: spari e panico tra i bagnanti

Cronaca

L'assalto è stato condotto da diversi uomini armati che hanno bloccato il traffico e dato alle fiamme alcune auto. Il colpo è fallito, i banditi sono in fuga. Nessun ferito. Autostrada bloccata per ore in entrambe le direzioni. Alle 3.30 il tratto è stato riaperto

Un assalto a un portavalori, con spari, esplosioni, incendi alle auto, che però è fallito e che non ha provocato feriti. Ma che ha tagliato, di fatto, in due l'Italia, con la chiusura, in entrambe le direzioni, del tratto dell'A1 fra Modena e Bologna, che raccorda molte delle principali arterie del centro-nord. I rapinatori sono in fuga. Alle 3.30 il tratto è stato riaperto