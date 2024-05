Spari al Villaggio Prenestino a Roma, morta la donna di 81 anni ferita

L'81enne è stata colpita ieri da uno o più proiettili vaganti nel fuoco incrociato tra due auto, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. Trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I, è deceduta questa mattina a causa delle gravi ferite riportate. È ancora caccia a chi ha sparato

Non ce l'ha fatta la donna di 81 anni ferita gravemente ieri durante una sparatoria sulla Prenestina, alla periferia di Roma. È morta questa mattina al Policlinico Umberto I, dove era stata ricoverata in condizioni critiche a causa di un colpo di pistola che l'ha raggiunta alla schiena. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso: sul luogo della sparatoria la Polizia Scientifica ha trovato 5 bossoli. È ancora caccia a chi ha esploso i colpi e si è allontanato su una Fiat 500 rossa.

Cosa è successo

La sparatoria è avvenuta ieri in pieno giorno, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, la donna potrebbe essere stata colpita alla schiena per errore mentre si trovava in auto con un'amica rimasta illesa. Da una primissima ricostruzione, sembra che due auto si stessero inseguendo quando da uno dei veicoli sarebbe stato esploso il colpo che ha gravemente ferito la vittima.