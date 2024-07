Torino, telecamere con AI: Garante della Privacy apre un'istruttoria

Sfruttando l’intelligenza artificiale la polizia municipale riuscirebbe a capire in tempo reale se occorra intervenire in una situazione di emergenza o per motivi di sicurezza. Il Garante ha chiesto al Comune di fornire, entro 15 giorni, ogni elemento utile sui trattamenti di dati personali

L’applicazione dell’intelligenza artificiale e i suoi pericoli. Nel caso del nuovo sistema di videosorveglianza adottato dal Comune di Torino interviene direttamente il Garante per la protezione dei dati personali con una formale richiesta di informazioni sull’utilizzo dell’IA. Secondo notizie di stampa, sfruttando l’intelligenza artificiale la polizia municipale riuscirebbe a capire in tempo reale se occorra intervenire in una situazione di emergenza o per motivi di sicurezza.