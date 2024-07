Si può guidare in ciabatte o in costume? Cosa dice la legge

Spesso capita d'estate di mettersi al volante con un abbigliamento più leggero. L’articolo 141 del codice della strada obbliga a stare al volante sempre in sicurezza. Vediamo quando e come potrebbero scattare delle sanzioni

Si rischia qualcosa a guidare con le infradito e in abiti da mare? Sì, anche se non è espressamente vietato dal codice della strada. A regolare questa fattispecie è il Titolo V del Codice della Strada sulle norme di comportamento e in particolare l'articolo 141, secondo cui "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza".