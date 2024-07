Firenze, camion a fuoco sull'Autosole: fino a 13 km di coda per ore

Migliaia di viaggiatori sotto il sole in A1 tra Firenze Nord e Barberino del Mugello per una coda in autostrada creatasi dopo l'incendio di un Tir che trasportava carta. Alle 19, ore dopo il rogo, è stata ancora segnalata una fila di 13 chilometri tra Firenze Scandicci e il bivio A1-Variante, nonostante verso Bologna il traffico defluisca sulla corsia di sorpasso. La società Autostrade suggerisce sul suo sito percorsi alternativi addirittura per le lunghe percorrenze dicendo di uscire a Valdichiana o Orte, prendere E45 direzione Perugia, seguire per A14 e rientrare in autostrada a Cesena. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.