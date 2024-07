Incidente a Eboli sulla A2, camion travolge le auto: due morti

È di 2 morti e 5 feriti il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto, questa mattina, lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Eboli. Un tir si è ribaltato, travolgendo alcune autovetture: in tutto sono stati coinvolti almeno 8 veicoli. Nell'incidente, due persone hanno perso la vita a bordo della prima auto travolta, mentre altre 5 sono rimaste gravemente ferite ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere dei propri veicoli. Secondo quanto emerso, il camion si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendo le auto in transito. Per ore, il traffico è rimasto paralizzato e si sono create code chilometriche da Napoli in direzione Sud. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto.

Il cordoglio per le vittime

A perdere la vita, è poi emerso, sono stati due avvocati molto noti nella zona, Mario Valiante e Wilma Fezza. "Apprendiamo con sgomento - ha detto il sindaco di Pellezzano, in provincia di Salerno, Francesco Morra - che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità. Mario e Wilma, uniti nel tragico destino, erano due professionisti stimati e conosciuti, impegnati anche nell'associazionismo e nello sport. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell'Amministrazione comunale e dell'intera città di Pellezzano", Si è unito ai tanti messaggi di dolore, anche il primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli: "Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale. Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio fortissimo di solidarietà umana in queste tragiche ore. Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all'umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali. Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati".

I rallentamenti

Dopo l'incidente, l'Anas ha comunicato che, sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli, è stata riaperta la corsia di marcia, ma permangono rallentamenti in via di smaltimento.