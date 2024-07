Veneto, equipaggio ambulanza travolto durante soccorso: feriti gravi

Salute e Benessere

Agenas pubblica i nuovi dati sullo stato di salute dei Ps italiani: continuano a essere sovraffollati e in sofferenza e si confermano il grande anello debole del Servizio sanitario nazionale. Secondo l’Agenzia, una soluzione che potrebbe migliorare il quadro sarebbe un maggior impiego delle Case di comunità per la gestione dei pazienti non in emergenza