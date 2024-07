Maltempo a Milano, fulmini colpiscono cabine elettriche della M2

Due cabine di via Palmanova, vicino alla stazione della metropolitana di Cimiano, hanno preso fuoco e le fiamme hanno dato vita a una densa colonna di fumo. Temporaneamente interrotto un tratto della metropolitana. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e nessuna persona coinvolta

Danni a Milano a causa del maltempo. Il temporale breve ma intenso che questa mattina ha bagnato il capoluogo lombardo ha creato problemi a due cabine elettriche vicine alla metropolitana M2 che sono state colpite dai fulmini e si sono incendiate. Si tratta di due cabine in via Palmanova, vicino alla stazione della metropolitana di Cimiano. Lo sviluppo delle fiamme ha creato una densa colonna di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti mettendo in sicurezza tutta l’area interessata dall’incendio e nessuna persona è rimasta coinvolta. La linea due della metropolitana è temporaneamente interrotta fra le fermate di Caiazzo e Cascina Gobba.

Maltempo in Lombardia

I forti temporali che questa mattina hanno colpito la Lombardia hanno provocato danni e disagi anche nel Varesotto. In tilt la circolazione ferroviaria tra Milano, Como e Malpensa. A causa del maltempo e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia un’auto si è ribaltata lungo la superstrada per Malpensa, all'altezza del Terminal 2 in direzione dell'autostrada A4 Milano-Torino. Ferito in modo non grave un 48enne. Esondato poi il lago di Como: Piazza Cavour allagata e lungolago chiuso al traffico.