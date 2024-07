L'anticiclone africano non molla neanche al Sud, continuando a surriscaldare le regioni meridionali con valori massimi delle temperature compresi tra i 34 gradi di Potenza, Napoli e Palermo e i 37 di Bari. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con il sole che non troverà alcun ostacolo per poter splendere indisturbato in un cielo che sarà sereno.