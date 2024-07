Trieste, detenuto trovato morto in cella dopo la rivolta in carcere

Un detenuto del carcere di Trieste è stato trovato morto oggi nella sua cella. Da un primo esame superficiale, secondo quanto si è appreso, e come ha confermato il Garante dei diritti dei detenuti per il Fvg, Paolo Pittaro, l'uomo sarebbe morto per una overdose di metadone. Ieri nel corso della rivolta, i detenuti hanno saccheggiato e danneggiato l'infermeria e dunque si ritiene che la vittima possa aver preso e poi assunto metadone. Pittaro ha reso noto che l'uomo - di cui si ignora l'età ma che sarebbe originario di un Paese balcanico - era ricorso in appello in merito a una condanna per reati legati al mondo della droga. Il detenuto - che era legato a una donna, anche lei reclusa - non fa parte delle persone portate in ospedale nel corso della rivolta. Una volta avviata la mediazione, sarebbe tornato nella sua cella, dove è stato trovato oggi senza vita. Pittaro ha confermato che tra i detenuti e le forze dell'ordine non c'è stato alcun contatto fisico.

La rivolta e il sovraffollamento

Il bilancio della rivolta dei detenuti di ieri sera è di otto feriti. Di questi, due sono ricoverati nel reparto Medicina d'urgenza, tre sono ancora in Pronto soccorso e tre sono già stati dimessi. Nessuno è in pericolo di vita. Alla rivolta hanno partecipato oltre cento detenuti dei 260 che sono chiusi nel carcere, mentre la struttura potrebbe invece ospitare fino a un massimo di 150 persone. I detenuti hanno contestato infatti il sovraffollamento che rende molto dure le condizioni di vita all'interno della struttura, aggravato dall'ondata di calore. Alcuni urlavano di essere costretti a dormire a terra su materassi con cimici.