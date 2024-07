Morte Alex Marangon, ipotesi caduta. Oggi il sopralluogo nella zona

Proseguono le indagini sulla morte del barista 25enne veneto, trovato senza vita il 2 luglio. Gli inquirenti hanno incaricato i Vigili del fuoco di eseguire un sopralluogo nel sito in cui si sono perse le tracce del giovane, vicino all'ex abbazia Santa Bona di Vidor, nel Trevigiano. Si prende in considerazione la possibilità di una caduta, dalla sommità di un dirupo alto una decina di metri, intenzionale o meno, dopo l'allontanamento del giovane dal rito sciamanico a cui aveva preso parte

Proseguono le indagini sulla morte di Alex Marangon, il barista 25enne veneto trovato senza vita il 2 luglio, dopo un rito sciamanico. Gli inquirenti hanno incaricato i Vigili del fuoco di eseguire oggi un sopralluogo nel sito in cui si sono perse le tracce del giovane, vicino all'ex abbazia Santa Bona di Vidor, nel Trevigiano. Il procuratore capo di Treviso, Marco Martani, ha spiegato che l'indagine tecnica con prove dinamiche punta "alla ricerca di eventuali segni di caduta" e delle possibili traiettorie. Torna quindi a essere presa in considerazione la possibilità di una caduta, dalla sommità di un dirupo alto una decina di metri, intenzionale o meno, dopo l'allontanamento del giovane dal rito sciamanico.

Si cercano prove della caduta

Il corpo del 25enne è stato ritrovato due giorni dopo il rito, qualche chilometro più a valle. Si ispezionerà quindi una posizione sopraelevata di 15 metri sull'alveo del fiume Piave, per valutare se sia possibile che il giovane sia precipitato la notte in cui lasciò il gruppo. In particolare, si cercheranno tracce ematiche o rami rotti che potrebbero provare la caduta, visto che le ferite alla testa e al corpo sono compatibili con questo scenario. A quel punto resterebbe da chiarire se la caduta sia stata accidentale e se comunque sia avvenuta in seguito alle minacce ricevute. Il fascicolo al momento rimane aperto per omicidio senza indagati. Nel caso Alex fosse precipitato per cause indipendenti dalla sua volontà o da suoi imprudenti movimenti nel buio, il reato da

contestare contro ignoti diventerebbe quello di morte come conseguenza di altro reato. Il ragazzo, cioè, fuggendo da qualche minaccia o privo di lucidità per l'assunzione di sostanze stupefacenti, non avrebbe considerato il limite del

dirupo, precipitando e morendo di lì a poco per le ferite. Per questa ragione sono particolarmente attesi gli esiti dell'esame tossicologico del sangue e dei tessuti prelevati dal corpo di Alex, i quali però non saranno disponibili prima di un mese.

L'altra pista

Non paiono, nel frattempo, aver dato esito le ricerche di elementi che confortino l'altra pista, quella di un omicidio commesso da sconosciuti utilizzando corpi contundenti come pietre o bastoni. Nel teatro esaminato in questi giorni non

paiono essere infatti stati trovati oggetti idonei a far risalire le lesioni riscontrate dall'autopsia a una dinamica di questo genere, pur rimanendo valida l'ipotesi prevalente dell'omicidio volontario. Ipotizza il gesto volontario compiuto da qualcuno dei partecipanti al rito l'avvocato Nicodemo Gentile, uno dei legali dei familiari del barista:"Più che buttarsi - dichiara - è stato lanciato da qualcuno da un

terrapieno".