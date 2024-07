Alex Marangon, continuano indagini. Altro sopralluogo in abbazia Vidor

Si continua a indagare sulla morte del barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato il 2 luglio in un isolotto del fiume Piave alle Grave di Ciano. Ieri all'abbazia di Vidor, nel trevigiano, sono tornati i carabinieri con gli specialisti: hanno setacciato la struttura sconsacrata e i percorsi che da lì portano al fiume per cercare di individuare il punto in cui il giovane è stato ucciso. Oggi è atteso un punto stampa del procuratore

Continuano le indagini per scoprire cos’è successo ad Alex Marangon , il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato il 2 luglio in un isolotto del fiume Piave alle Grave di Ciano. Ieri all'abbazia di Vidor, nel trevigiano, sono tornati i carabinieri con gli specialisti: hanno setacciato la struttura sconsacrata e i percorsi che da lì portano al fiume. Un nuovo sopralluogo, quindi, per cercare di individuare il punto in cui il giovane è stato ucciso. Oggi è atteso un punto stampa del procuratore.

Il nuovo sopralluogo e le indagini

Durante il sopralluogo di ieri, l'attenzione degli investigatori si è concentrata sulla zona interna e quella esterna dell'edificio, nel tentativo di trovare indizi utili alle indagini. Caccia soprattutto a tracce di sangue e all'oggetto, un bastone o una pietra, compatibili con le ferite che hanno provocato la morte del 25enne. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio volontario. In questa fase delle indagini restano centrali le figure dei due guaritori colombiani che, secondo i testimoni, sarebbero gli ultimi ad aver visto Alex Marangon in vita. I due avrebbero seguito il giovane che si allontanava dalla chiesa dell'abbazia, pare in stato di alterazione, probabilmente in preda a degli allucinogeni consumati durante un rito sciamanico.