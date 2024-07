Chi è lo sciamano del rito con Alex Marangon, Jhonni Benavides

La sera in cui Alex Marangon è morto c'era anche lui, el curandero colombiano e sciamano Jhonni Benavides. Lui che, attivo sui social, inneggia alle tisane, agli infusi all’ayahuasca (cui dedica anche una canzone). "Per me - dice - l’ayahuasca è una pianta maestra che ci dà l’opportunità di entrare in un campo informazionale per la nostra crescita personale. Nella mia forma di sentire questa medicina ha la capacità di unire tutte le arti della vita e ci insegna l’arte del buon vivere". Fare uso di questi infusi fa parte del vivere bene, secondo Jhonni. Lo stesso "bien vivre" che sarebbe stato replicato nella sera incriminata, in cui sarebbero stati il curandero e il suo assistente a vedere Alex per ultimi, raggiungendolo fuori. Non è chiaro se con Benavides e l’assistente ci fossero altre persone.