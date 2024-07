Aeroporto di Salerno, Salvini e De Luca all'inaugurazione

Sono atterrati questa mattina intorno alle 8 i primi due aerei che hanno dato il via, ufficialmente, alle attività dello scalo Costa d'Amalfi. Il primo a toccare terra è stato un aereo Volotea proveniente da Nantes; il secondo, un EasyJet proveniente da Milano Malpensa

Il governatore della Campania De Luca e il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini hanno partecipato all'inaugurazione dello scalo aeroportuale di Salerno situato nel comune di Pontecagnano. "Avremo un incentivo turistico per la Costiera amalfitana e quella cilentana. È davvero una grande sfida, abbiamo vinto con la collaborazione di tanti" ha detto De Luca. Soddisfatto anche Salvini: "Quella di oggi è una giornata importante anche perché è un punto di partenza, qua arriveranno turisti, imprenditori. Stiamo finanziando – ha aggiunto Salvini - con 300 milioni di euro la metropolitana che arriverà qua, quindi significa viaggiare di più e inquinare di meno, guadagnare di più. Una bella giornata. Quando la politica si unisce sulle infrastrutture fa un bel servizio".

Prim arrivi e prime partenze

Questa mattina sono partiti in direzione Nantes e Milano Malpensa i primi voli delle compagnie Volotea e Easyjet dall'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Le destinazioni nazionali ed internazionali permetteranno di collegare la città campana con Basilea, Berlino, Cagliari, Catania, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Nantes, Torino e Verona.

Le parole del sindaco di Salerno

“L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi - ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - rappresenta un volano per il nostro territorio. Sarà un'opportunità per il nostro capoluogo. In pochi anni auspichiamo che lo scalo possa attirare milioni di visitatori grazie a compagnie aeree già collaudate nel panorama nazionale ed internazionale. Nei mesi che hanno preceduto questa inaugurazione, sono già stati realizzati servizi e collegamenti che renderanno l'infrastruttura molto competitiva".