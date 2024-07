Pescara, precipita nella tromba dell'ascensore: salvo grazie a rifiuti

Il caposquadra dei vigili del fuoco, intervenuto per domare un incendio scoppiato al terzo piano di una palazzina abbandonata, è caduto dentro la tromba dell’ascensore vuoto, precipitando per una decina di metri. Si è salvato grazie a un cumulo di immondizia

Dramma sfiorato a Pescara nella notte tra venerdì e sabato, quando in via Tavo, tra gli scheletri dei palazzi Clerico, il caposquadra dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto per domare un incendio scoppiato al terzo piano di una delle due palazzine abbandonate, è caduto dentro la tromba dell’ascensore vuoto, precipitando per una decina di metri. Fortunatamente l'uomo si è salvato ed è rimasto ferito solo lievemente, perché i sacchi dell’immondizia ammassati sotto hanno attutito l'impatto, salvandogli la vita. Lo racconta la cronaca locale. L'uomo è stato portato in ospedale a Pescara, ma non ha riportato lesioni gravi.