1/9

LA REPUBBLICA

"Rivoluzione francese" è il titolo a tutta pagina di Repubblica questa mattina, all'indomani dell'esito del voto in Francia che ha visto la sconfitta di Rassemblement National di Marine Le Pen. In foto la folla di parigini che festeggia la vittoria della sinistra in Place della Republique. "Il vero suffragio universale" titola l'editoriale del direttore Ezio Mauro