Napoli, mangiano caramelle dei turisti: 3 addetti pulizie intossicati

Economia

A marzo il costo delle fave sui mercati internazionali ha stabilito nuovi record sfondando per la prima volta quota 10mila dollari a tonnellata. Epicentro della crisi è il calo della produzione in Africa Occidentale, dove fenomeni climatici estremi (ma non solo) fiaccano le coltivazioni. Il consumo di cioccolato, invece, continua a salire