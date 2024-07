Varese, fermati due carabinieri per l'accoltellamento di un pusher

L'episodio è accaduto a Castiglione Olona, dove i due militari, liberi dal servizio e senza alcun ordine, sarebbero intervenuti in un bosco per una presunta attività di spaccio. Come specifica una nota della Procura, i carabinieri avrebbero accoltellato un uomo, presunto pusher. I dettagli della vicenda sono al vaglio dei magistrati

Due carabinieri sono stati fermati per l'accoltellamento di un uomo a Castiglione Olona, in provincia di Varese. Dopo le indagini condotte dai militari di Saronno, la Procura ha disposto il fermo per i due carabinieri che, liberi dal servizio e senza alcun ordine, sarebbero intervenuti in un bosco per una presunta attività di spaccio. Come spiega la nota della Procura, la vittima, in corso di identificazione e ancora ricoverata in prognosi riservata a Varese, sarebbe entrata in contatto con i militari e, a seguito di una colluttazione, si sarebbe verificato l'episodio violento. I dettagli sulla vicenda sono al vaglio dei magistrati.