Maltempo in Lombardia, danni nel Comasco e nel Varesotto. VIDEO

Caduti oltre 106 millimetri di pioggia nelle ultime ore. Allerta gialla su Milano, monitorati Lambro e Seveso. In Piemonte esondazioni nel Novarese

La forte ondata di maltempo in Lombardia, prevista in anticipo dalla protezione civile con l'allerta di ieri, 6 luglio, ha colpito il Comasco causando alcuni disagi. Nelle ultime ore sono caduti 106 mm di pioggia. Anche piazza Cavour a Como si è trovata allagata questa mattina presto.

Torrente a rischio esondazione Preoccupa il torrente Breggia a Cernobbio, che questa mattina è sembrato quasi esondare, trasportando molti detriti fino al Lago di Como. A Uggiate Trevano molte strade, si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua. Ci sono stati allagamenti anche nei parcheggi e in alcune cantine, come quella sotto l'ufficio postale (nella foto). approfondimento Previsioni meteo, dopo i temporali torna il caldo africano: ecco dove

Allerta gialla su Milano: monitorati Lambro e Seveso Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato l'allerta gialla (ordinaria) diramata ieri per temporali dalle ore 12 di oggi, domenica 7 luglio, fino alle ore 6 di domani, lunedì 8 luglio. L'allerta gialla resta anche per rischio idrogeologico fino alla mattinata di domani. Il Centro Operativo Comunale (COC) di Milano della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. leggi anche Estate, si temono furti alle case e danni da maltempo: come difendersi

Danni e auto bloccate nei sottopassi nel Varesotto L'ondata di maltempo ha investito anche il Varesotto, causando danni e allagamenti. Nella notte oltre 20 gli interventi fronteggiati dai vigili del fuoco. A Tradate (Varese) gli uomini del comando provinciale sono dovuti intervenire per liberare alcune auto rimaste bloccate nei sottopassi allagati di via Matteotti e in zona Poste Italiane. Allagato anche il sottopasso della stazione di Caravate. Numerosi gli interventi per alberi caduti o pericolanti, a Buguggiate (Varese) un albero caduto ha interrotto la circolazione lungo la Sp 17. Fortunatamente non ci sono stati feriti. approfondimento Assicurazione auto e casa per eventi atmosferici: costi e modalità

Forti temporali nell'Alto novarese: allagamenti L'ondata di maltempo ha colpito anche in Piemonte, al confine con la Lombardia. Sull'alto novarese ci sono stati forti temporali che si sono abbattuti lungo l'asse ovest-est tra Romagnano Sesia - Fontaneto d'Agogna - Borgo Ticino. Nelle ultime 12 ore sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia causando allagamenti. La Strada statale 32var 'Variante di Borgo Ticino' è provvisoriamente chiusa a causa dell'allagamento di un sottopasso. Completamente allagata anche la provinciale Ghemme - Cavaglio. A Vaprio d'Agogna è esondato allagato zone di campagna il torrente Terdoppio, che anche più a valle, all'altezza di Caltignaga, è molto vicino al punto di esondazione. approfondimento Maltempo, il turismo balneare cala fino al 60% in alcune regioni