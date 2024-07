Introduzione

Sei persone su 10 - circa 28 milioni di italiani - dichiarano di aver paura che qualcuno entri in casa propria durante le vacanze, secondo quanto emerge da un'indagine di Facile.it. E il timore non è infondato: dei 133mila furti in appartamento che si verificano ogni anno, la maggior parte si concentra nel periodo estivo. Creano apprensione anche i possibili danni legati a eventi atmosferici estremi, le fughe di gas e le perdite di acqua.

Dalle polizze al controllo affidato ai vicini di casa, dai sistemi di videosorveglianza agli apparecchi ad accensione automatica: ecco una serie di buone pratiche per limitare le apprensioni per le vacanze