Blitz femminista a Roma: vernice rossa a sede Rai, fermate 5 attiviste

Azione del movimento "Bruciamo tutto", contro i femminicidi, a Roma: vernice rossa è stata gettata sulle vetrate dell'ingresso e sullo storico cavallo all'entrata della sede Rai di viale Mazzini. Sono state lasciate anche bambole in ricordo delle vittime di femminicidio sotto la statua dell'iconico Cavallo, appunto macchiato di rosso: le attiviste hanno ricordato i femminicidi e "il problema della cattiva informazione". Vernice rosso "sangue" anche sul pavimento d'ingresso. Le attiviste, cinque in totale, sono state fermate e portate via dalle forze dell'ordine