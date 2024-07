Val di Susa, ragazzo 17enne muore annegato alla Goja del Pis

Le persone che erano con lui si sono preoccupate quando non l'hanno più visto risalire dal laghetto in fondo alla cascata. Un altro ragazzo di 20 anni perse la vita nello stesso punto nel 2018

Un giovane di 17 anni è morto nel pomeriggio di giovedì alla Goja del Pis ad Almese (Torino), in Val di Susa, un'attrazione naturalistica nota tra i turisti. Il ragazzo è finito sott'acqua in un piccolo lago, che si forma regolarmente ai piedi della cascata di un torrente. Il corso d'acque si era ingrossato con i recenti fenomeni temporaleschi che avevano colpito la zona. A dare l'allarme sono state altre persone che erano in gruppo con il 17enne e che non l'avevano più visto risalire. Nel 2018 un altro ragazzo, di 20 anni, perse la vita nello stesso luogo, mentre faceva un video saltando dalla cascata.