Messina, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio. Tre feriti

Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Messina, nel rione Bordonaro. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco. Un forte boato è stato udito in gran parte della zona, alla periferia centro sud della città, e una grande nube nera si è levata dalla fabbrica. Secondo le prime informazioni, tre persone sarebbero rimaste ustionate. Si tratta dei due proprietari della fabbrica, i fratelli Cristina e Giovanni Arrigò, e la loro madre, Giuseppa. Sono ricoverati in gravissime condizioni nel

Policlinico di Messina, con ustioni su gran parte della superficie del corpo.