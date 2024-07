Stromboli, intensa nube di cenere lavica sulla Sciara del fuoco. VIDEO

Le rilevazioni degli esperti

Dopo l’evento, l’Osservatorio etneo dell’Ingv ha riferito, in una nota, che alle 18:40 circa nella giornata di ieri dalla rete di telecamere di sorveglianza dello Stromboli si è osservata una "repentina intensificazione dell'attività di spattering", oltre che esplosioni ed emissione di materiale lavico, "a carico dell'area craterica nord che alle 18:48 ha prodotto un flusso di materiale incandescente che si è rapidamente propagato lungo la Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare". In precedenza, era stato registrato un graduale incremento dell'ampiezza del segnale sismico che, a partire da un livello medio-alto, si è poi tramutato in uno alto. Quindi, a partire dalle ore 18:20, l’Ingv ha evidenziato "un ulteriore e repentino incremento dell'ampiezza che si è portata su valori molto alti e ha raggiunto il valore più energetico alle ore 18:40 circa". In generale, comunque, l'analisi dei dati della rete Gnss ad alta frequenza non ha riportato variazioni dei parametri al di fuori della normale variabilità dei segnali.