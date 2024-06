Stromboli, allerta arancione per rischio eruzione: cosa succede

Scatta l'allerta arancione per il vulcano Stromboli, in Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile nella serata di ieri ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello giallo a quello arancione. Si tratta di una decisione che – come spiegano in una nota – è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.