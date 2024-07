L'Aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d'Europa per il 2024

L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per la sesta volta negli ultimi sette anni nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Lo ha decretato ieri sera, ad Istanbul, l’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso dell'Assemblea generale in cui, ogni anno, vengono premiati gli scali europei che hanno raggiunto l'eccellenza nei diversi settori.

A testimonianza della forte capacità di attrazione della Capitale, in queste settimane il “Leonardo da Vinci” sta registrando un incremento del traffico passeggeri del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023 e, nella giornata di domenica 23 giugno, è stato toccato un nuovo record storico di passeggeri transitati sullo scalo in un solo giorno: oltre 173 mila.

Sempre più “digitale, affidabile, data-driven e sostenibile”: viene così descritto dalla giuria di esperti del settore Aviation lo scalo di Roma Fiumicino, gestito e sviluppato da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, che consolida così il suo primato in Europa. Nello specifico, tra i criteri di valutazione sono stati riconosciuti l’impegno di ADR nelle operations e nella customer experience; lo sviluppo di nuove infrastrutture “green” e l’impegno dello scalo a 5 Stelle Skytrax come «Careport» nella promozione di un aeroporto sempre più sostenibile, che si prenda cura delle persone e del territorio; sull’innovazione come driver di sviluppo del settore, incluso il design e la progettazione di nuove modalità di trasporto.

La dichiarazione del Presidente Nunziata

“Sono orgoglioso di questo nuovo primato europeo raggiunto dallo scalo di Roma Fiumicino” ha affermato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata - “che riconosce l’eccellenza e la qualità dei servizi offerti a migliaia di passeggeri ogni giorno, insieme agli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione. Questo riconoscimento rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della nostra società che ha l’obiettivo di contribuire al crescente consolidamento dell’attrattività e della crescita turistica ed economica del nostro Paese su scala globale”.

Le parole dell'ad Troncone

“Raggiungere questo risultato ex-aequo con il nuovo, grande aeroporto di Istanbul, oltre al Digital Transformation Award, ci spinge ancor di più a ragionare sul futuro” ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, proseguendo: “Se oggi l’aeroporto di Fiumicino è in grado di gestire ottimamente l’importante aumento di traffico, è grazie a una visione che ci ha portati a mettere in atto,anche nei momenti più difficili, importanti investimenti – pari a 2,5 miliardi di euro negli ultimi 10 anni (circa il 50% delle risorse investite nello stesso periodo da tutto il settore aeroportuale italiano); ora, è importante che, per continuare a competere al livello dei grandi hub mondiali, la traiettoria di sviluppo del nostro aeroporto possa proseguire per far fronte all’ulteriore crescita di passeggeri attesa nei prossimi anni”.