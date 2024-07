Italo cerca casa a oltre 150 cani e gatti abbandonati

Nuova iniziativa insieme alla startup Empethy, impegnata per promuovere adozioni consapevoli. Per l’estate Italo si fa promotore di questo nuovo progetto, per trovare casa a oltre 150 cani e gatti abbandonati

Italo lancia il "Rifugio Virtuale per Animali". Grazie alla collaborazione con Empethy (piattaforma digitale per adozioni), la società introduce uno strumento innovativo per promuovere le adozioni di cani e gatti abbandonati durante il periodo estivo. Il Rifugio Virtuale di Italo, infatti, rappresenta una vera e propria vetrina allestita da Empethy per permettere all’azienda di promuovere l'adozione di oltre 150 animali ospitati in canili e rifugi aderenti all’iniziativa.